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    «Фарс и абсурд». Малафеев высказался о запрете ФИФА по Малкому и Клаудиньо

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    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с запретом футболистам питерского клуба Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 августа.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    Ранее стало известно, что ФИФА запретила бразильцам выступать за клуб. Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

    «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

    Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

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    «Многие говорят, что запрет на участие в матчах Малкома и Клаудиньо — это имиджевый удар по "Зениту" и исключительная вина клуба, но я абсолютно с этим не согласен, для меня это выглядит прежде всего предвзято. Это абсолютно не спортивно со стороны футбольных менеджеров.

    Борьба с ковидом — это, безусловно, важное дело в нашем мире и стоит в очередной раз поблагодарить всех тех, кто помогает справиться с этой проблемой, но борьба с ковидом в мире спорта всё больше напоминает фарс и абсурд. Я абсолютно не понимаю вещей, когда обособленная от всего команда сборной Аргентины, соблюдая полную изоляцию перед матчем и сдавая тесты, по итогу преследуется полицией Бразилии, которая срывает матч, к которому футболисты готовились и настраивались. Я абсолютно не понимаю вещей, когда ФИФА/УЕФА запрещает участвовать в играх футболистам, которые всё также проходят ежедневное тестирование и чуть ли не ежедневно обследуется и держат свое здоровье на контроле», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

    Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с «Ахматом» (11 сентября) и встречу с «Челси» (14 сентября) в Лиге чемпионов.

    Ранее спортивный юрист объяснил, может ли «Зенит» оспорить запрет ФИФА по Малкому и Клаудиньо..VrezNews1 /football/2021/09/08/zenit/

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