Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира

Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

Отмечается, что JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира. Новое место проведения соревнований будет объявлено дополнительно.

Клубный чемпионат мира должен был пройти 9-19 декабря. В турнире примут участие семь клубов, в числе которых английский «Челси», одержавший победу в Лиге чемпионов, египетский «Аль-Ахли» (победитель африканской Лиги чемпионов) и новозеландский «Окленд Сити», заявленный Конфедерацией футбола Океании (OFC). Остальные участники должны определиться позднее.