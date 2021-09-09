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    Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира

    Футбол Коронавирус в спорте Клубный чемпионат мира
    Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

    Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира
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    Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира

    Отмечается, что JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира. Новое место проведения соревнований будет объявлено дополнительно.

    Клубный чемпионат мира должен был пройти 9-19 декабря. В турнире примут участие семь клубов, в числе которых английский «Челси», одержавший победу в Лиге чемпионов, египетский «Аль-Ахли» (победитель африканской Лиги чемпионов) и новозеландский «Окленд Сити», заявленный Конфедерацией футбола Океании (OFC). Остальные участники должны определиться позднее.

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