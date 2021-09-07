Нидерланды — Турция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

Составы команд:
«Нидерланды»: Юстин Бейло, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Дави Классен, Стивен Бергёйс, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн.
«Турция»: Бурак Йилмаз, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Ундер, Окай Йокушлу, Оркун Кёкчю, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Кан Айхан, Угурджан Чакыр.
Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Нидерланды» 4:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Турция». Коэффициент ставки — 2.50.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Нидерланды» и «Турция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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