Нидерланды — Турция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Нидерланды»: Юстин Бейло, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Дави Классен, Стивен Бергёйс, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн.

«Турция»: Бурак Йилмаз, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Ундер, Окай Йокушлу, Оркун Кёкчю, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Кан Айхан, Угурджан Чакыр.

Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Нидерланды» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Турция». Коэффициент ставки — 2.50.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Нидерланды» и «Турция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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