ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол
  • 12:41
    • Карасев назначен главным арбитром на матч Греция — Швеция
  • 12:26
    • Нападающий «Локомотива» Камано не может выехать из Гвинеи из-за госпереворота
  • 12:08
    • «Ростов» может подписать полузащитника «Бенфики»
  • 06:45
    • Аргентинская федерация футбола прокомментировала срыв матча c Бразилией
    Все новости спорта

    Селюк: Если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России ЧМ-2022 Между тем Происшествия Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что может помочь нападающему «Локомотива» Франсуа Камано выехать из Гвинеи, где накануне случился госпереворот.

    Франсуа Камано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсуа Камано

    В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за сборную Гвинеи против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен.

    Позже стало известно, что футболисты не могут покинуть страну.

    «У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения. Например, Нигерия была в свое время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу где и какой человек переходил границу — будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь "Локомотиву" и Франсуа. Скажу так, если "Локомотив" обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!

  • Нападающий «Локомотива» Камано не может выехать из Гвинеи из-за госпереворота
  • Читайте по теме

    • Даже если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее все закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для "Локомотива" главное, чтобы не частями», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

    Камано в текущем чемпионате России провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли от «Спартака» третьей результативной встречи?
  • «Спартак» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как для сочинцев сложится их третья игра?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • СКА сможет не пропустить от «Адмирала»?
  • СКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры