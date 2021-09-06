Селюк: Если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!

Известный футбольный агентзаявил, что может помочь нападающему «Локомотива»выехать из, где накануне случился госпереворот.

В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за сборную Гвинеи против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен.

Позже стало известно, что футболисты не могут покинуть страну.

«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения. Например, Нигерия была в свое время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу где и какой человек переходил границу — будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь "Локомотиву" и Франсуа. Скажу так, если "Локомотив" обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!

Даже если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее все закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для "Локомотива" главное, чтобы не частями», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Камано в текущем чемпионате России провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.