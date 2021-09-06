Тренер Мальты: Головин не сыграет? Хорошая новость

Главный тренер сборной Мальтыпрокомментировал предстоящий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

«Будет сложная игра, но будем стараться играть в наш футбол. Знаем, что у России теперь другая команда, не как в марте. Другой тренер, игроки и стиль футбола. Конечно, я смотрел матчи с Хорватией и Кипром. С приходом Карпина появился новый стиль, у него свои представления об игре — я обратил внимание на изменения в игре полузащитников.

Физическое состояние сборной России? Нечестно говорить о сопернике, я его уважаю, и я тренер сборной Мальты. Да и информации у меня не так много. А игра с Кипром со стороны России мне показалась достойной.

Головин не сыграет? Хорошая новость (смеётся)! Он очень хороший игрок.

А что касается Дзюбы, то важно, что раньше играл мощный нападающий Дзюба, а теперь — Смолов. Он не такой мощный, это тоже важное изменение в вашей сборной», — цитирует Манджу «Чемпионат».

Сборные встретятся 7 сентября в Москве. Матч начнется в 21:45 мск. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к поединку.