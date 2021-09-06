«Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы

подал свою заявку игроков для участия в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Голкиперы: Маринато Гильерме и Андрей Савин.

Защитники: Пабло, Мурило, Дмитрий Живоглядов, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов.

Полузащитники: Алексис Бека Бека, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.

Нападающие: Фёдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

«Локомотив» сыграет в одной группе с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».