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    Головин пропустит матч против Мальты

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    Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин пропустит встречу с мальтийцами из-за травмы. Об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

    «После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — приводит слова Хайтина пресс-служба национальной команды.

    На прошлой неделе Головин провел 90 минут в матче с Хорватией (0:0) и 68 минут в игре против Кипра (2:0).

    Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 21:45 мск.

    Ранее стало известно, кто покажет матч Россия — Мальта.

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