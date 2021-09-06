Головин пропустит матч против Мальты

Полузащитник сборной Россиине сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

Головин пропустит встречу с мальтийцами из-за травмы. Об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — приводит слова Хайтина пресс-служба национальной команды.

На прошлой неделе Головин провел 90 минут в матче с Хорватией (0:0) и 68 минут в игре против Кипра (2:0).

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 21:45 мск.

Ранее стало известно, кто покажет матч Россия — Мальта.