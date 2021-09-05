Ярмоленко: В следующих играх нужно брать по 3 очка

Форвард сборной Украиныпрокомментировал результат матча со сборной Франции.

«Мы все понимали, что игра с Казахстаном — не тот результат, который нам нужен. Конечно, мы получили порцию критики, и она была заслуженной. Понимали, что если проигрываем Франции, то, вероятно, шансов у нас никаких не будет. Все бились. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на ЧМ», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».

Сборная Украины сыграет со сборной Финляндии 9 октября, а также с командой Боснии и Герцеговины 12 октября и 16 ноября.