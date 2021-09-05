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    Сборная Исландии отыгралась со счета 0:2 в матче с Северной Македонией

    Исландия — Северная Македония: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Исландии Сборная Македонии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Исландии сыграла вничью с командой Северной Македонии в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

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    Встреча группы J, которая прошла в Рейкьявике, завершилась со счетом 2:2.

    На 11-й минуте счет открыл защитник македонской команды Дарко Велковски. В начале второго тайма Эзган Алиоски увеличил преимущество Северной Македонии.

    На 78-й минуте защитник сборной Исландии Бриняр Бьярнасон отыграл один мяч. Спустя шесть минут форвард Андри Гудйонсен восстановил паритет.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Исландия — Северная Македония 2:2
    Голы: 0:1 Дарко Велковски (12'), 0:2 Эгзиян Алиоски (54'), 1:2 Brynjar Ingi Bjarnason (78'), 2:2 Andri Gudjohnsen (84') Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Кари Арнасон, Brynjar Ingi Bjarnason, Гюдмюндюр Тоураринссон (Ари Фрейр Скуласон, 66'), Андри-Фаннар Бальдюрссон (Thorir Helgason, 60'), Биркир Бьярнасон, Isak Bergmann Johannesson (Andri Gudjohnsen, 82'), Микаэль Андерсон (Йоун Торстейнссон, 60'), Видар Эдн Кьяртанссон (Арнор Сигурдссон, 60'), Альберт Гудмундссон Северная Македония: Дарко Чурлинов, Milan Ristovski (Daniel Avramovski, 80'), Tihomir Kostadinov (Адис Яхович, 80'), Элиф Элмас, Энис Барди (Александар Трайковски, 71'), Стефан Спировски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски (Кире Ристевски, 90'), Стефан Ристовски, Столе Димитриевски Предупреждения: Birkir Saevarsson (42'), Альберт Гудмундссон (57'), Стефан Ристовски (57'), Стефан Спировски (90 + 8')

    В следующем туре Исландия примет Германию, а Северная Македония — Румынию.

    Группа J

    1. Армения — 10 очков (4 игры)
    2. Германия — 9 (4)
    3. Северная Македония — 8 (5)
    4. Румыния — 6 (4)
    5. Исландия — 4 (5)
    6. Лихтеншейн — 0 (4)

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