Бельгия — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Янник Карраско, Ханс Ванакен, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

«Чехия»: Матей Выдра, Адам Гложек, Антонин Барак, Якуб Пешек, Томаш Голеш, Томаш Соучек, Алеш Матею, Томаш Калас, Filip Kasa, Владимир Цоуфаль, Томаш Вацлик.

Предыдущий матч соперников: «Чехия» — «Бельгия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 2.05.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 1:0. Матч между командами «Бельгия» и «Чехия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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