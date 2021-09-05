«Торпедо» упустило победу в матче с «Балтикой»

Фрагмент матча Фото: ФК «Торпедо»
Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.
Уже на 31-й минуте Амур Калмыков вывел гостей вперед.
Хозяева отыгрались на третьей компенсированной минуте второго тайма усилиями Владислава Лазарева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Балтика — Торпедо 1:1
Гол: 0:1 Амур Калмыков (31') Предупреждения: Мухаммад Султонов (41'), Алексей Померко (42'), Младен Кашчелан (45 + 1'), Артём Мещанинов (67'), Daniil Poluboyarinov (89')
В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» занимает первое место (23 очка), а «Балтика» — 11-е (12 очков).