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    «Торпедо» упустило победу в матче с «Балтикой»

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    «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в выездном матче девятого тура первенства ФНЛ.

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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.

    Уже на 31-й минуте Амур Калмыков вывел гостей вперед.

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    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Торпедо 1:1
    Гол: 0:1 Амур Калмыков (31') Предупреждения: Мухаммад Султонов (41'), Алексей Померко (42'), Младен Кашчелан (45 + 1'), Артём Мещанинов (67'), Daniil Poluboyarinov (89')

    В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» занимает первое место (23 очка), а «Балтика» — 11-е (12 очков).

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