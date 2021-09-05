Албания — Венгрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 19:00 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Албания»: Этрит Бериша, Albi Doka, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Мараш Кумбула, Амир Абраши, Клаус Гясула, Лоренц Траши, Мюрто Узуни, Беким Балай, Nedim Bajrami.

«Венгрия»: Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Эндре Ботка, Адам Ланг, Адам Надь, Daniel Gazdag, Ласло Кляйнхайслер, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Attila Fiola, Петер Гулачи.

Предыдущий матч соперников: «Венгрия» — «Албания» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Албания» и «Венгрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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