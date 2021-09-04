Финляндия — Казахстан: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяна своем поле обыграла командув матче 5-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Единственный мяч хозяева забили по истечению часа игры благодаря точному удару Йоэля Похьянпало.

Финны набрали пять очков и поднялись на второе место в группе D. Казахстан располагается на последней пятой строчке с двумя баллами.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Финляндия — Казахстан 1:0 Гол: 1:0 Йоэль Похьянпало (60') Финляндия: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Николай Алхо, Onni Valakari (Urho Nissila, 78'), Расмус Шуллер (Тим Спарв, 90'), Роберт Тэйлор (Kaan Kairinen, 78'), Йере Уронен, Йоэль Похьянпало (Фредрик Йенсен, 80'), Теэму Пукки (Маркус Форсс, 90') Казахстан: Абат Аимбетов (Artur Shushenachev, 72'), Aidos Tattybayev (Vladislav Vasiljev, 63'), Георгий Жуков (Samat Zharynbetov, 81'), Maksat Taykenov (Исламбек Куат, 72'), Рамазан Оразов (Асхат Тагыберген, 63'), Erkin Tapalov, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Игорь Валерьевич Шацкий Предупреждения: Рамазан Оразов (62'), Николай Алхо (64'), Темирлан Ерланов (75'), Samat Zharynbetov (90')

В следующем туре 7 сентября Финляндия сыграет в гостях с Францией, а Казахстан в тот же день на выезде встретятся с Боснией и Герцеговиной.