«Барселона» немерена подписать с Фати и Педри новые долгосрочные контракты

хочет подписать новые контракты с молодыми полузащитниками, сообщает Mundo Deportivo.

Сам Фати также заинтересован в том, чтобы играть в «Барсе» как можно дольше. Напомним, что молодой форвард восстановился после тяжелой травмы, а после ухода Лионеля Месси взял себе 10-й игровой номер. Действующий контракт испанца истекает летом 2022 года

Кроме того, каталонский клуб хочет продлить контракт с Педри. В действующем соглашении есть опция продления на два сезона, но «сине-гранатовые» хотят дать ему новый контракт на пять лет, чтобы показать, как сильно клуб верит в него.