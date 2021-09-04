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    «Барселона» немерена подписать с Фати и Педри новые долгосрочные контракты

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    «Барселона» хочет подписать новые контракты с молодыми полузащитниками Ансу Фати и Педри, сообщает Mundo Deportivo.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Сам Фати также заинтересован в том, чтобы играть в «Барсе» как можно дольше. Напомним, что молодой форвард восстановился после тяжелой травмы, а после ухода Лионеля Месси взял себе 10-й игровой номер. Действующий контракт испанца истекает летом 2022 года

    Кроме того, каталонский клуб хочет продлить контракт с Педри. В действующем соглашении есть опция продления на два сезона, но «сине-гранатовые» хотят дать ему новый контракт на пять лет, чтобы показать, как сильно клуб верит в него.

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