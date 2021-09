Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

АПЛ на своем официальном сайте огласила фамилии претендентов на звание лучшего игрока августа.

В список кандидатов попали шесть футболистов: Маркос Алонсо («Челси»), Майкл Антонио, Саид Бенрама (оба — «Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Демарай Грэй («Эвертон») и Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

