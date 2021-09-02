Чехия — Белоруссия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чехия»: Томаш Вацлик, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Томаш Голеш, Алеш Матею, Алекс Краль, Томаш Соучек, Адам Гложек, Антонин Барак, Якуб Янкто, Мартин Долежал.

«Белоруссия»: Виталий Лисакович, Dmitri Antilevski, Vladislav Klimovich, Никита Корзун, Макс Эбон, Roman Begunov, Николай Золотов, Александр Сачивко, Artem Rakhmanov, Максим Швецов, Sergey Chernik.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 2.02.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чехия» со счетом 4:1. Матч между командами «Чехия» и «Белоруссия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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