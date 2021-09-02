ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • 15:57
    • «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по увеличению квоты зрителей
  • 15:14
    • «Зенит» подписал контракт с экс-голкипером «Краснодара»
  • 14:56
    • Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира
  • 13:48
    • Стала известна дата выхода eFootball 2022
  • 12:16
    • Матч России против Кипра обслужит испанская бригада арбитров
    Все новости спорта

    Чехия — Белоруссия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

    «Чехия» — «Белоруссия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Чехии Сборная Белоруссии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Чехия» — «Белоруссия».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Чехия»: Томаш Вацлик, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Томаш Голеш, Алеш Матею, Алекс Краль, Томаш Соучек, Адам Гложек, Антонин Барак, Якуб Янкто, Мартин Долежал.

    «Белоруссия»: Виталий Лисакович, Dmitri Antilevski, Vladislav Klimovich, Никита Корзун, Макс Эбон, Roman Begunov, Николай Золотов, Александр Сачивко, Artem Rakhmanov, Максим Швецов, Sergey Chernik.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 2.02.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Чехия» со счетом 4:1. Матч между командами «Чехия» и «Белоруссия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия обыграет Болгарию с крупным счетом?
  • Италия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Швеция снова не проиграет испанцам?
  • Швеция — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли Венгрия забить в матче с Англией?
  • Венгрия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эстония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры