Самедов: У наших хорошие шансы в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча национальной команды с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Шансы в этом матче у нашей команды хорошие. У нас новая сборная, новый тренерский штаб. Надо верить в самое лучшее.

Не знаю, какую сборную мы увидим. Давайте подождем, новая команда это будет или старая. Наверное, что-то изменится под руководством нового тренерского штаба.

Модрич — звезда мирового уровня. Не знаю, кто его заменит, это проблема Хорватии. Нам не надо думать о нем, отталкиваться стоит только от своей игры», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве, начало — в 21:45 мск.

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