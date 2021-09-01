Франция — Босния и Герцеговина: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаяв домашнем матче квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с командой— 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Антуан Гризманн Фото: fff.fr

Гости неожиданно открыли счет на 36-й минуте, когда Эдин Джеко нанес блестящий удар издали — мяч влетел впритирку со стойкой.

Хозяева отыгрались спустя три минуты. После подачи с левого фланга, мяч срикошетил от Антуана Гризманна и влетел в сетку.

На 51-й минуте французы остались в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил Жюль Кунде.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Франция — Босния и Герцеговина 1:1 Голы: 0:1 Эдин Джеко (36'), 1:1 Антуан Гризманн (40') Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Преснел Кимпембе, Лука Динь, Поль Погба, Жордан Верету (Лео Дюбуа, 54'), Тома Лемар (Орельен Чуаэми, 46'), Антуан Гризманн (Кингсли Коман, 76'), Карим Бензема (Антони Марсьяль, 76'), Килиан Мбаппе (Мусса Диаби, 90') Босния и Герцеговина: Ermedin Demirovic (Смаил Превляк, 72'), Эдин Джеко, Зеад Колашинац (Эльдар Чивич, 54'), Гойко Цимирот (Стипе Лончар, 72'), Амир Хаджиахметович, Миралем Пьянич, Матео Сушич (Бранимир Ципетич, 64'), Синиша Санишанин, Деннис Хаджикадунич, Anel Ahmedhodzic, Ибрагим Шехич Предупреждения: Жордан Верету (30'), Амир Хаджиахметович (76') Удаление: Жюль Кунде (51')

В следующем туре Франция 4 сентября в Киеве сыграет с Украиной. Босния и Герцеговина 7 сентября сыграет с Казахстаном на своем поле.

Группа D

1. Франция — 8 очков (4 игры)

2. Украина — 4 (4)

3. Финляндия — 2 (2)

4. Казахстан — 2 (3)

5. Босния и Герцеговина — 2 (3)