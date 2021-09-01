ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТоп-7 трансферов в летний дедлайн-2021
  • 23:36
    • Сборная России сыграла вничью с Хорватией в Москве
  • 21:33
    • «Авангард» стал обладателем Кубка Открытия
  • 23:38
    • Сборная Франции не сумела выиграть у Боснии и Герцеговины
  • 22:50
    • Медведев уверенно победил Кепфера в Нью-Йорке
  • 22:34
    • Аллегри недоволен работой «Ювентуса» на трансферном рынке
    Все новости спорта

    Сборная Франции не сумела выиграть у Боснии и Герцеговины

    Франция — Босния и Герцеговина: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Боснии и Герцеговины Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Франции в домашнем матче квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины — 1:1.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    Гости неожиданно открыли счет на 36-й минуте, когда Эдин Джеко нанес блестящий удар издали — мяч влетел впритирку со стойкой.

    Хозяева отыгрались спустя три минуты. После подачи с левого фланга, мяч срикошетил от Антуана Гризманна и влетел в сетку.

    На 51-й минуте французы остались в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил Жюль Кунде.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Франция — Босния и Герцеговина 1:1
    Голы: 0:1 Эдин Джеко (36'), 1:1 Антуан Гризманн (40') Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Преснел Кимпембе, Лука Динь, Поль Погба, Жордан Верету (Лео Дюбуа, 54'), Тома Лемар (Орельен Чуаэми, 46'), Антуан Гризманн (Кингсли Коман, 76'), Карим Бензема (Антони Марсьяль, 76'), Килиан Мбаппе (Мусса Диаби, 90') Босния и Герцеговина: Ermedin Demirovic (Смаил Превляк, 72'), Эдин Джеко, Зеад Колашинац (Эльдар Чивич, 54'), Гойко Цимирот (Стипе Лончар, 72'), Амир Хаджиахметович, Миралем Пьянич, Матео Сушич (Бранимир Ципетич, 64'), Синиша Санишанин, Деннис Хаджикадунич, Anel Ahmedhodzic, Ибрагим Шехич Предупреждения: Жордан Верету (30'), Амир Хаджиахметович (76') Удаление: Жюль Кунде (51')

    В следующем туре Франция 4 сентября в Киеве сыграет с Украиной. Босния и Герцеговина 7 сентября сыграет с Казахстаном на своем поле.

    Группа D

    1. Франция — 8 очков (4 игры)
    2. Украина — 4 (4)
    3. Финляндия — 2 (2)
    4. Казахстан — 2 (3)
    5. Босния и Герцеговина — 2 (3)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия обыграет Болгарию с крупным счетом?
  • Италия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Швеция снова не проиграет испанцам?
  • Швеция — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли Венгрия забить в матче с Англией?
  • Венгрия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эстония — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Карацев — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры