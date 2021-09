Фати получил в «Барселоне» игровой номер Лионеля Месси

Молодой 18-летний нападающий «Барселоны»будет выступать за клуб под номером 10.

Ранее под ним выступал Лионель Месси, который покинул клуб на правах свободного агента. «Блауграна» не смогли продлить с ним контракт по финансовым причинам.

В прошлом сезоне Фати принял участие в 10 матчах «Барселоны», забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Из-за травмы он выбил на длительный срок и до сих пор не вернулся в игру.

