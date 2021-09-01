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    Фати получил в «Барселоне» игровой номер Лионеля Месси

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    Молодой 18-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати будет выступать за клуб под номером 10.

    Лионель Месси и Ансу Фати
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    Лионель Месси и Ансу Фати

    Ранее под ним выступал Лионель Месси, который покинул клуб на правах свободного агента. «Блауграна» не смогли продлить с ним контракт по финансовым причинам.

    В прошлом сезоне Фати принял участие в 10 матчах «Барселоны», забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Из-за травмы он выбил на длительный срок и до сих пор не вернулся в игру.

    Лионель Месси перешел в ПСЖ, где успел дебютировать в матче 4 тура Лиги 1 против «Реймса» (2:0).

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