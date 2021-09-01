Фати получил в «Барселоне» игровой номер Лионеля Месси

Лионель Месси и Ансу Фати Фото: globallookpress.com
Ранее под ним выступал Лионель Месси, который покинул клуб на правах свободного агента. «Блауграна» не смогли продлить с ним контракт по финансовым причинам.
В прошлом сезоне Фати принял участие в 10 матчах «Барселоны», забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Из-за травмы он выбил на длительный срок и до сих пор не вернулся в игру.
Our new number 🔟— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021
Made in La Masia 💙❤️
⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx
Лионель Месси перешел в ПСЖ, где успел дебютировать в матче 4 тура Лиги 1 против «Реймса» (2:0).