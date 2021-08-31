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    Карпин отметил высокий уровень мастерства игроков сборной Хорватии

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с Хорватией в квалификации ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Все футболисты, которые находятся в расположении сборной — здоровы. Те, кто были не здоровы, тех мы заменили. Гильерме уже тренируется. У многих игроков есть повреждения после матчей. Но на сегодняшний день все готовы принять участие в игре по физическому состоянию. Только Жемалетдинов не сможет сыграть, потому что дисквалифицирован.

    Еще даже не понял, что это для меня значит — дебютный матч во главе тренера сборной. Пока даже не волнуюсь. Вчера во время собрания с тренерским штабом сказал, что кажется, что игра только через пять дней. Еще не все вещи отработали до конца. Кажется, что игра далеко, а она уже завтра. Предстартовое волнение завтра точно будет, но пока не понимаю.

    В каких-то матчах Головин и Миранчук сыграют вместе. Захаряна и Тюкавина рассматриваю, как игроков основной обоймы сборной. Они такие же, как и все остальные.

    Хорватия будет играть 4-4-2, 4-3-3, но не от этого зависит их результат, а от уровня мастерства игроков. Имена вы все знаете. Самые сильные качества сборной Хорватии — ее игроки», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Россия и Хорватия сыграют 1 сентября в Москве.

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