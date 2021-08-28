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    СМИ: Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не поможет своей команде в матче против России в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает пресс-служба Хорватской футбольной федерации.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Футболист «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы. При этом он сохраняет возможность принять участие в игре против Словении 7 сентября.

    Напомним, что Модрич из-за повреждения уже пропустил матч «Реала» против «Леванте» (3:3) в третьем туре чемпионата Испании.

    Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21:45 по московскому времени.

    После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H, набрав по 6 очков.

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