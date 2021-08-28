СМИ: Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
Футболист «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы. При этом он сохраняет возможность принять участие в игре против Словении 7 сентября.
Напомним, что Модрич из-за повреждения уже пропустил матч «Реала» против «Леванте» (3:3) в третьем туре чемпионата Испании.
Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21:45 по московскому времени.
После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H, набрав по 6 очков.