СМИ: Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

Полузащитник сборной Хорватиине поможет своей команде в матче против России в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает пресс-служба Хорватской футбольной федерации.

Футболист «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы. При этом он сохраняет возможность принять участие в игре против Словении 7 сентября.

Напомним, что Модрич из-за повреждения уже пропустил матч «Реала» против «Леванте» (3:3) в третьем туре чемпионата Испании.

Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21:45 по московскому времени.

После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H, набрав по 6 очков.