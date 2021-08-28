Черевченко: У меня есть большие вопросы к некоторым футболистам «Химок»

Главный тренер «Химок»прокомментировал результат матча с(1:1) в 6-м туре чемпионата России.

«Думаю, это был тяжелый матч для обеих команд. Счет 1:1 отражает то, что было на футбольном поле. У меня есть большие вопросы к некоторым футболистам, но это мы уже будем решать, когда соберемся.

Мы догадывались, что они будут играть "вторым номером". Как вскрывать планировали… Нужно вперед открываться, а не на назад, и все передачи должны были идти вперед, а не назад — это большая проблема.

Адеми в первом тайме играл впереди один в отрыве от остальных футболистов. Некоторые футболисты играли так, как они хотят, а не как от них требуют. Был спокойный рабочий разговор в перерыве. Не на повышенных тонах.

Удаление Ильи Камышева? Судья стоял рядом. Если была показана красная карточка, значит она была. Ну посидит немного, подумает.

Штатный пенальтист у нас Сабович. Но на тот момент Сабовича не было на футбольном поле», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.