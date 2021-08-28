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    Черевченко: У меня есть большие вопросы к некоторым футболистам «Химок»

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в 6-м туре чемпионата России.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Думаю, это был тяжелый матч для обеих команд. Счет 1:1 отражает то, что было на футбольном поле. У меня есть большие вопросы к некоторым футболистам, но это мы уже будем решать, когда соберемся.

    Мы догадывались, что они будут играть "вторым номером". Как вскрывать планировали… Нужно вперед открываться, а не на назад, и все передачи должны были идти вперед, а не назад — это большая проблема.

    Адеми в первом тайме играл впереди один в отрыве от остальных футболистов. Некоторые футболисты играли так, как они хотят, а не как от них требуют. Был спокойный рабочий разговор в перерыве. Не на повышенных тонах.

    Удаление Ильи Камышева? Судья стоял рядом. Если была показана красная карточка, значит она была. Ну посидит немного, подумает.

    Штатный пенальтист у нас Сабович. Но на тот момент Сабовича не было на футбольном поле», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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