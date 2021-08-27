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    Николич: У «Локомотива» группа уровня ЛЧ, это возможность проверить себя

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги жеребьевки Лиги Европы-2021/22.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Московский клуб в групповом этапе сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

    «Сейчас для нас самая важная игра — это сегодняшняя встреча с "Динамо".

    Тот, кто победит в дерби сегодня вечером, уйдет на первом месте в таблице на перерыв сборных, для нас это очень важно.

    Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов.

    У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне.

    Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче», — сказал Николич Sport24.

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