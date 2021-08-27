Николич: У «Локомотива» группа уровня ЛЧ, это возможность проверить себя

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги жеребьевки Лиги Европы-2021/22.

Московский клуб в групповом этапе сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

«Сейчас для нас самая важная игра — это сегодняшняя встреча с "Динамо".

Тот, кто победит в дерби сегодня вечером, уйдет на первом месте в таблице на перерыв сборных, для нас это очень важно.

Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов.

У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне.

Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче», — сказал Николич Sport24.