СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»в ближайшее время может стать игроком мадридского

По данным Cuatro, француз уже уведомил своих партнеров по парижской команде об уходе и попрощался с ними. Ожидается, что трансфер оформят в ближайшие двое суток.

По данным Marca, ПСЖ готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Издание сообщает, что «Реал» может объявить о переходе Мбаппе уже в эту пятницу, 27 августа. Форвард посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.

Между тем, по данным L’Équipe, руководство парижан согласилось обсудить возможный переход форварда, получив предложение в размере 180 миллионов евро, но переговоры еще продолжаются.

Сам Мбаппе настроен перейти в мадридский клуб, однако он заверил ПСЖ, что не собирается вступать в конфликт и отыграет весь сезон в Париже, если сделка все же сорвется.

Контракт игрока с парижским клубом истекает летом 2022 года. На днях француз отклонил финальное предложение ПСЖ о продлении контракта и отказался вести переговоры.