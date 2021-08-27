«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: счет матча 3:2, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(3:2) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева — отличился Джованни Рейна. На 61-й минуте Кристоф Баумгартнер сравнял счет.

Всего восемь минут спустя Джуд Беллингем вновь вывел «Боруссию» вперед.

Гости едва не ушли от поражения на 90-й минуте, когда Мунас Даббур вновь сделал счет равным, но уже в компенсированное время Эрлинг Холланд принес дортмундцам победу.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Хоффенхайм 3:2 Голы: 1:0 Джованни Рейна (49'), 1:1 Кристоф Баумгартнер (61'), 2:1 Джуд Беллингхэм (69'), 2:2 Мунас Даббур (90') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру (Феликс Пасслак, 84'), Джуд Беллингхэм (Мариус Вольф, 73'), Махмуд Дахуд, Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 64'), Марко Ройс, Эрлинг Холанн, Дониелл Мален (Youssoufa Moukoko, 84') Хоффенхайм: Андрей Крамарич, Якоб Бруун Ларсен (Мият Гачинович, 70'), Себастьян Руди, Кристоф Баумгартнер (Sargis Adamyan, 70'), Ангело Штиллер (Жоржиньо Рюттер, 46'), Деннис Гайгер (Мунас Даббур, 83'), Давид Раум, Стефан Пош, Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Оливер Бауман Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (1'), Стефан Пош (7'), Деннис Гайгер (20'), Махмуд Дахуд (36'), Тома Мёнье (54')

«Боруссия» располагается на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Хоффенххайм» — четвертый.