Источник: «Ман Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

предложил форварду «Ювентуса»присоединиться к команде, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, португальцу предложили контракт до 2023 года. Ранее появилась информация, что Роналду хочет продолжить карьеру именно в «Сити».

Также утверждается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится сейчас в Турине и обсудит с представителями «Юве» будущее игрока.

Как сообщает Скира, туринцы оценивают португальца, чей контракт истекает следующим летом, в 29 миллионов евро.

«Ювентус» согласился бы на включение в сделку нападающего «горожан» Габриэла Жезуса.

36-летний Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

Жезус в прошлом сезоне АПЛ забил 9 голов за 29 игр.