Сборная Италии прервала свою серию из 11 «сухих» побед, но благодаря голам Кьезы и Пессины сумела победить команду Австрии в экстра-тайме матча 1/8 финала Евро-2020.

Ход матча

2’ Команды агрессивно начали встречу. Арнаутович пошёл в агрессивный отбор, но сыграл за рамками правил — первая жёлтая карточка в матче.

7’ Вертикальная передача пошла на правый край штрафной площади австрийцев на Иммобиле, однако опять первым на мяче оказался Бахманн. Нападающий в подкате шёл в борьбу до последнего, и в итоге достаточно жёстко врезался во вратаря, в последний момент поджав ноги.

12’ В атаке вторым темпом Спинаццола ворвался по левому краю в штрафную площадку сборной Австрии, откуда мощно пробивал из-под защитника, метя в ближний угол, но промахнулся.

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17’ Барелла использовал прострел к линии австрийской штрафной, пробив в касание — Бахман ногой отразил мяч.

26’ Длинный пас за спины защитникам австрийцев прошёл на ход Иммобиле, но форварду не удалось укротить сложный мяч в касание, из-за чего его выход 1 на 1 с Бахманном сорвался.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

32’ Иммобиле с дальней дистанции без подготовки пальнул по воротам сборной Австрии, и едва не снял паутинку с левой «девятки». Мяч попал в крестовину, после чего срикошетил за пределы поля.

43’ Спинаццола прошёл вдоль линии штрафной сборной Австрии и пробил низом в ближний угол ворот — Бахман дотянулся до мяча.

51’ Австрийцы заработали стараниями Баумгартнера опасный штрафной в 17-ти метрах от ворот соперника по центральной оси. Алаба на технику пробивал над «стенкой», практически без разбега, но мяч не успел опуститься в «девятку», пролетев прямо над целью.

56’ Инсинье по левому флангу разогнал контратаку итальянцев, и простреливал в район дальнего угла вратарской площади Австрии на Бареллу, но его успел опередить Алаба, который выбил мяч на угловой.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

63’ На чужой половине поля мяч перехватили австрийцы, снаряд был доставлен Забитцеру, который мощно пробивал с 24-х метров, и мяч рикошетом от ноги защитника едва не зашёл в ворота.

65’ Алаба выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку во вратарскую сборной Италии, откуда Арнаутович головой переправил мяч в ворот, но гол был отменен из-за небольшого офсайда у форварда.

75’ Алаба остро подавал на дальнюю штангу ворот сборной Италии, где Лаймер в борьбе с Пессиной упал на газон. Австрийцы требовали пенальти, но видеоповтор показал, что Хинтереггер оказался чуть раньше в офсайде, так что падение Лайнера не имело значения.

84’ Спинаццола с левого фланга вырезал подачу в штрафную площадку на свободного Берарди, но тот решил пробить в падении «ножницами», и в итоге промахнулся по мячу.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

96’ 1:0 Федерико Кьеза. Спинаццола с левого фланга выполнил перевод мяча на дальний край штрафной площади австрийцев на Кьезу, который принял мяч, ловко убрал на замахе соперника, после чего с левой ноги нанёс мощнейший удар по воротам мимо вратаря.

104’ Инсинье здорово пробивал со штрафного удара над «стенкой», метя в верхний угол ворот сборной Австрии, но Бахманн в броске потащил мяч на угловой.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

105’ 2:0 Маттео Пессина . Белотти получил передачу в штрафной сборной Австрии , сам пробить не сумел, но скинул мяч на Пессину, который зарядил точно в дальний угол ворот

108’ Вышедший парой минут ранее на замену Шауб со средней дистанции плотно пробил в правый нижний угол итальянских ворот со средней дистанции, но Доннарумма великолепно среагировал и совершил сэйв.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

115’ 2:1 Саша Калайджич. Угловой на правом фланге заработали австрийцы. Подача от флажка последовала на ближний угол вратарской площади, откуда Калайджич в падении головой переправил мяч точно в ближний нижний угол.

120’ В контратаке Федерико Кьеза вырывался на ворота соперника, и перебросил уже выскочившего далеко Бахманна, но свежий Триммель успел вмешаться в эпизод, выбив мяч.

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала Италия — Австрия 2:1 Голы: 1:0 Федерико Кьеза (95'), 2:0 Маттео Пессина (105'), 2:1 Саша Калайджич (114') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти (Мануэль Локателли, 67'), Жоржиньо, Николо Барелла (Маттео Пессина, 67'), Лоренцо Инсинье (Бриан Кристанте, 108'), Доменико Берарди (Федерико Кьеза, 84'), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 84') Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер (Кристофер Триммель, 114'), Марсель Забитцер, Флориан Гриллич (Луис Шауб, 106'), Кристоф Баумгартнер (Алессандро Шёпф, 90'), Ксавер Шлагер (Михаэль Грегорич, 106'), Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер, 114'), Марко Арнаутович (Саша Калайджич, 97') Предупреждения: Марко Арнаутович (2'), Джованни Ди Лоренцо (50'), Николо Барелла (51'), Мартин Хинтереггер (103'), Александар Драгович (120')

Левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола был признан лучшим по итогам матча. Он постоянно угрожал с левого фланга, хорошо взаимодействовал в связке с Инсинье и проявил отличное понимание игры, отдавая голевой пас Кьезе.

⚡️ Electric in attack, brilliant at the back. Leonardo Spinazzola picks up his second Star of the Match trophy! 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AFjxRck4Bk — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Следующие матчи

В четвертьфинале Евро-2020 сборную Италии ждет встреча с победителем противостояния Бельгия — Португалия.

Четвертьфинальный матч пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Сборная Австрии следующий матч проведет 1 сентября, в рамках отбора к ЧМ-2022 она сыграет на выезде с Молдавией.

Прямая речь

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

— Мы знали, что придется терпеть, потому что сборная Австрии — типичная команда, которая не позволяет играть остро. Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали.

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии

— Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Поначалу мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления. Я никогда еще не получал столько комплиментов от своих соперников. И действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнителоьное время. Это была выдающаяся игра.

Италия — Австрия https://globallookpress.com

Дэвид Алаба, капитан сборной Австрии

— Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами. Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться.

Маттео Пессина, полузащитник сборной Италии

— Я все еще до конца не осознал свой гол в ворота сборной Уэльса, так что представьте, каково теперь. Запомню все это до конца карьеры. В этой команде забить может каждый, в чем и состоит наша сила. У нас отличный состав.

Саша Калайджич, нападающий сборной Австрии

— Думаю, этой командой может гордиться вся Австрия. Исход игры решили мелочи. Мой гол получился отличным: не думаю, что когда-либо настолько низко опускал голову, как в момент удара.

Федерико Кьеза, нападающий сборной Италии

— Сборная Австрии играла хорошо, но моменты у нас были и парочку из них мы реализовали. Думаю, мы заслуживаем выхода в следующий круг. Мы — это команда из 26 игроков, и каждый из нас стремится помочь ей побеждать. Именно это сегодня и переломило ход встречи.

Календарь и таблица Евро-2020

Марко Арнаутович, нападающий сборной Австрии

— Мне трудно подбирать слова. Если бы нам чуть повезло, мы бы выиграли по истечение 90 минут. Играли очень хорошо, создавали моменты и в некоторых эпизодах могли дожать соперника. Мои самые теплые слова команде и всем, кто ей помогал.