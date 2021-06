2’ Команды агрессивно начали встречу. Арнаутович пошёл в агрессивный отбор, но сыграл за рамками правил — первая жёлтая карточка в матче.

7’ Вертикальная передача пошла на правый край штрафной площади австрийцев на Иммобиле, однако опять первым на мяче оказался Бахманн. Нападающий в подкате шёл в борьбу до последнего, и в итоге достаточно жёстко врезался во вратаря, в последний момент поджав ноги.

12’ В атаке вторым темпом Спинаццола ворвался по левому краю в штрафную площадку сборной Австрии, откуда мощно пробивал из-под защитника, метя в ближний угол, но промахнулся.

17’ Барелла использовал прострел к линии австрийской штрафной, пробив в касание — Бахман ногой отразил мяч.

26’ Длинный пас за спины защитникам австрийцев прошёл на ход Иммобиле, но форварду не удалось укротить сложный мяч в касание, из-за чего его выход 1 на 1 с Бахманном сорвался.

32’ Иммобиле с дальней дистанции без подготовки пальнул по воротам сборной Австрии, и едва не снял паутинку с левой «девятки». Мяч попал в крестовину, после чего срикошетил за пределы поля.

43’ Спинаццола прошёл вдоль линии штрафной сборной Австрии и пробил низом в ближний угол ворот — Бахман дотянулся до мяча.

51’ Австрийцы заработали стараниями Баумгартнера опасный штрафной в 17-ти метрах от ворот соперника по центральной оси. Алаба на технику пробивал над «стенкой», практически без разбега, но мяч не успел опуститься в «девятку», пролетев прямо над целью.

56’ Инсинье по левому флангу разогнал контратаку итальянцев, и простреливал в район дальнего угла вратарской площади Австрии на Бареллу, но его успел опередить Алаба, который выбил мяч на угловой.

63’ На чужой половине поля мяч перехватили австрийцы, снаряд был доставлен Забитцеру, который мощно пробивал с 24-х метров, и мяч рикошетом от ноги защитника едва не зашёл в ворота.

65’ Алаба выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку во вратарскую сборной Италии, откуда Арнаутович головой переправил мяч в ворот, но гол был отменен из-за небольшого офсайда у форварда.

75’ Алаба остро подавал на дальнюю штангу ворот сборной Италии, где Лаймер в борьбе с Пессиной упал на газон. Австрийцы требовали пенальти, но видеоповтор показал, что Хинтереггер оказался чуть раньше в офсайде, так что падение Лайнера не имело значения.

84’ Спинаццола с левого фланга вырезал подачу в штрафную площадку на свободного Берарди, но тот решил пробить в падении «ножницами», и в итоге промахнулся по мячу.

96’ 1:0 Федерико Кьеза. Спинаццола с левого фланга выполнил перевод мяча на дальний край штрафной площади австрийцев на Кьезу, который принял мяч, ловко убрал на замахе соперника, после чего с левой ноги нанёс мощнейший удар по воротам мимо вратаря.

104’ Инсинье здорово пробивал со штрафного удара над «стенкой», метя в верхний угол ворот сборной Австрии, но Бахманн в броске потащил мяч на угловой.

105’ 2:0 Маттео Пессина . Белотти получил передачу в штрафной сборной Австрии , сам пробить не сумел, но скинул мяч на Пессину, который зарядил точно в дальний угол ворот

108’ Вышедший парой минут ранее на замену Шауб со средней дистанции плотно пробил в правый нижний угол итальянских ворот со средней дистанции, но Доннарумма великолепно среагировал и совершил сэйв.

115’ 2:1 Саша Калайджич. Угловой на правом фланге заработали австрийцы. Подача от флажка последовала на ближний угол вратарской площади, откуда Калайджич в падении головой переправил мяч точно в ближний нижний угол.

120’ В контратаке Федерико Кьеза вырывался на ворота соперника, и перебросил уже выскочившего далеко Бахманна, но свежий Триммель успел вмешаться в эпизод, выбив мяч.

Левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола был признан лучшим по итогам матча. Он постоянно угрожал с левого фланга, хорошо взаимодействовал в связке с Инсинье и проявил отличное понимание игры, отдавая голевой пас Кьезе.

⚡️ Electric in attack, brilliant at the back. Leonardo Spinazzola picks up his second Star of the Match trophy! 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AFjxRck4Bk