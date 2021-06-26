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    Вида: Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить Испанию

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    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

    Домагой Вида
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    Домагой Вида

    «Сборная Испании — это сильная команда с сильными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста.

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    Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ждет ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить.

    Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч у них. И быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды.

    Лука [Модрич] много раз демонстрировал, что он большой игрок. Все его достижения последних лет полностью заслуженны. Он истинный лидер, прекрасный человек, идеальный футболист.

    Мне и моим товарищам по сборной повезло делить с ним раздевалку и выходить с ним на поле», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Хорватия и Испания проведут встречу 28 июня в столице Дании, Копенгагене.

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