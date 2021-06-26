Ренату Санчеш надеется на выход Португалии в финал Евро-2020

Полузащитник сборной Португалиихочет, чтобы команда повторила успех 2016 года, когда выиграла Евро-2016.

«Мы играем дома, но никто не будет расслабляться из-за этого. Наоборот, мы будем более собраны, плюс у нас будет больше поддержки. В 2016 году у нас была качественная команда, нынешний состав может сравниться с ней по силе. Я надеюсь, что мы дойдем до финала и решим, кто будет смеяться последним», — приводит официальный сайт УЕФА слова Санчеша.

Португалия вышла в 1/8 финала Евро-2020 и сыграет со сборной Бельгии. Игра состоится 27 июня в 22:00 мск.

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