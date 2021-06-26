Ван Нистелрой: Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты

Помощник главного тренера сборной Нидерландоврассказал о готовности команды к матчу с Чехией в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня и начнется в 19:00 мск.

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«Есть несколько моментов [в плане передаче своего опыта команде]. Например, после того, как мы вышли в плей-офф уже после двух матчей...

Я сказал парням, что давления действительно больше нет, но потом будет невероятно сложно сконцентрироваться вновь, если мы позволим себе расслабиться.

Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты. Жаль, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст — два классических центрфорварда.

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Еще мы располагаем Дониэллом Маленом, Квинси Промесом и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков — просто роскошь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.