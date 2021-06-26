Ван Нистелрой: Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты

Рууд ван Нистелрой Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня и начнется в 19:00 мск.
«Есть несколько моментов [в плане передаче своего опыта команде]. Например, после того, как мы вышли в плей-офф уже после двух матчей...
Я сказал парням, что давления действительно больше нет, но потом будет невероятно сложно сконцентрироваться вновь, если мы позволим себе расслабиться.
Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты. Жаль, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст — два классических центрфорварда.
Еще мы располагаем Дониэллом Маленом, Квинси Промесом и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков — просто роскошь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.