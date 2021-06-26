Моутиньо: Бельгия — очень компактная команда

Полузащитник сборной Португалиирассказал, чего ждет от матча с Бельгией в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча пройдет 27 июня на арене «Ла-Картуха» в Севилье и начнется в 22:00 мск.

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«Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе.

Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника.

[Кевин] де Брейне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее.

Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.

С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков.

Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше.

Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это.

Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах.

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Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.