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    Моутиньо: Бельгия — очень компактная команда

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    Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью рассказал, чего ждет от матча с Бельгией в 1/8 финала Евро-2020.

    Жоау Моутинью
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    Жоау Моутинью

    Встреча пройдет 27 июня на арене «Ла-Картуха» в Севилье и начнется в 22:00 мск.

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    «Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе.

    Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника.

    [Кевин] де Брейне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее.

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    • Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.

    С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков.

    Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше.

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    • Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это.

    Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах.

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    Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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