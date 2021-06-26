Челустка: Противостоять голландцам еще более некомфортно, чем англичанам

Защитник сборной Чехиивысказал мнение о сборной Нидерландов, с которой чехи сыграют в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня и начнется в 19:00 мск.

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«Наш соперник невероятно силен в атаке, голландцы очень техничны. Они идут вперед большими силами, создают много опасных моментов и забивают.

Что касается мощи нападения, то Нидерланды на этом турнире примерно на одном уровне с Англией.

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Возможно, противостоять им еще более некомфортно, чем англичанам из-за того, что голландцы ротируют состав и гибко меняют позиции», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.