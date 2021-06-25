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    РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров сезона 2021/22

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    Российская Премьер-лига на своем сайте опубликовала подробное расписание первых шести туров сезона 2021/22.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    Сезон откроется в пятницу, 23 июля, матчем «Ростов» — «Динамо».

    Расписание выглядит так:

    1-й тур

    23 июля (пятница)

    19:00 «Ростов» — «Динамо»

    24 июля (суббота)

    17:30 «Химки» — «Зенит»
    20:00 «Локомотив» — «Арсенал»
    20:00 «Рубин» — «Спартак»

    25 июля (воскресенье)

    17:30 «Урал» — «Краснодар»
    17:30 «Крылья Советов» — «Ахмат»
    20:00 ЦСКА — «Уфа»

    26 июля (понедельник)

    19:00 «Нижний Новгород» — «Сочи»

    29 июля — ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи»

    Календарь и таблица РПЛ

    2-й тур

    30 июля (пятница)

    18:00 «Крылья Советов» — «Спартак»
    19:00 «Арсенал» — «Рубин»

    31 июля (суббота)

    17:30 «Уфа» — «Динамо»
    20:00 ЦСКА — «Локомотив»

    1 августа (воскресенье)

    17:30 «Урал» — «Нижний Новгород»
    20:00 «Краснодар» — «Химки»
    20:00 «Ростов» — «Зенит»

    2 августа (понедельник)

    19:00 «Ахмат» — «Сочи»

    3-4 августа — первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»

    5 августа — первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»

    3-й тур

    6 августа (пятница)

    17:00 «Уфа» — «Локомотив»

    7 августа (суббота)

    17:00 «Зенит» — «Краснодар»
    17:30 «Арсенал» — «Крылья Советов»
    20:00 «Спартак» — «Нижний Новгород»

    8 августа (воскресенье)

    17:30 «Химки» — «Ростов»
    20:00 «Рубин» — «Ахмат»
    20:00 «Динамо» — ЦСКА

    9 августа (понедельник)

    19:00 «Сочи» — «Урал»

    10 августа — ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»

    12 августа — ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»

    4-й тур

    14 августа (суббота)

    17:30 «Нижний Новгород» — «Уфа»
    17:30 «Спартак» — «Урал»
    20:00 «Ахмат» — «Динамо»
    20:00 «Ростов» — ЦСКА

    15 августа (воскресенье)

    17:30 «Рубин» — «Крылья Советов»
    17:30 «Локомотив» — «Зенит»
    20:00 «Краснодар» — «Арсенал»

    16 августа (понедельник)

    19:00 «Сочи» — «Химки»

    17-18 августа — первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)

    19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)

    5-й тур

    20 августа (пятница)

    17:00 «Урал» — «Динамо»

    21 августа (суббота)

    17:30 «Уфа» — «Зенит»
    17:30 ЦСКА — «Ахмат»
    20:00 «Арсенал» — «Спартак»

    22 августа (воскресенье)

    17:30 «Нижний Новгород» — «Ростов»
    17:30 «Химки» — «Рубин»
    20:00 «Локомотив» — «Краснодар»

    23 августа (понедельник)

    18:00 «Крылья Советов» — «Сочи»

    24-25 августа — ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)

    26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)

    6-й тур

    28 августа (суббота)

    17:30 «Химки» — «Нижний Новгород»
    17:30 «Динамо» — «Локомотив»
    20:00 «Ахмат» — «Арсенал»
    20:00 «Зенит» — ЦСКА

    29 августа (воскресенье)

    17:30 «Уфа» — «Крылья Советов»
    17:30 «Урал» — «Ростов»
    20:00 «Краснодар» — «Рубин»
    20:45 «Спартак» — «Сочи»

    30 августа — 8 сентября — пауза на матчи сборных

    С календарем российской Премьер-лиги можно также ознакомиться на LiveSport.Ru в специальном разделе.

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