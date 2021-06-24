Бензема превзошел достижение Зидана в сборной Франции

В поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции расписала мировую с Португалией (2:2).

В этом противостоянии оформленным дублем отметился форвард сборной Франции Карим Бензема. На момент голов ему было 33 года и 186 дней.

По информации OptaJoe, Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции, которому когда-либо удавалось забить более одного гола в матче чемпионата мира или Евро.

Календарь и таблица Евро-2020

Ранее это достижение принадлежало Зинедину Зидану, который отметился дублем в матче группового этапа с Англией (2:1) в 2004 году. Тогда ему был 31 год и 356 дней.