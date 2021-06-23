Траоре: Это тот результат, который был нужен сборной Испании

Полузащитник сборной Испанииподелился впечатлениями после разгрома Словакии (5:0) в 3-м туре Евро-2020.

«Это тот результат, который был нам нужен. В предыдущих матчах мы хорошо играли, но результата не было.

Я стремлюсь не к тому, чтобы показать, на что я способен, а к тому, что Испания показала, на что она способна.

Я играл на позиции, где раньше никогда не выходил, но у Аспи возникла небольшая проблема, и я сказал "Мистеру", что могу сыграть там, где нужно, даже если ему придется немного объяснить мне, что требуется от защитника», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Эти соперники встречаются уже на третьем Евро подряд.

Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.