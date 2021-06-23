Сарабия: Мы сняли это проклятие нереализованных моментов

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал разгром Словакии (5:0) и выход в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы выдали потрясающий 20-минутный отрезок, очень яркий. Когда я забил, Жорди прекрасно подал. Думаю, гол придаст мне уверенности.

Мы сняли это проклятие, когда не могли реализовать свои моменты, но знаем, что с Хорватией все равно будет сложно.

Гол Феррана Торреса был прекрасен. Какой мне больше всех понравился? Все!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.