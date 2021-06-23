Тренер сборной Уэльса: Мы хотим зайти так далеко, насколько сможем

Главный тренер сборной Уэльсапрокомментировал выход своей команды в плей-офф Евро-2020.

Валлийцы пробились в плей-офф со второго места в группе А. В 1/8 финала они сыграют со сборной Дании.

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«Я горжусь собой и горжусь игроками. Многие в этой команде заслуживают самой высокой оценки за свою игру. Они заслуживают всех похвал, которые сейчас получают.

У нас большие амбиции. И у меня как тренера, и у них как игроков. Мы хотим зайти так далеко, насколько сможем.

Мы знаем, что в удачный для себя день мы можем выдать хорошую игру против любого соперника.

Мы знаем, что в удачный день можем создать проблемы всем командам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.