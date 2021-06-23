Модрич: Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль

Капитан сборной Хорватиивысказался о победе над Шотландией (3:1) и выходе в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.

Этот гол для меня очень важен, но гораздо важнее наша игра с начала и до конца матча. Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль, но главное, что команда победила», — цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

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Сборная Хорватии вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в своей группе.