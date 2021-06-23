Лизаразю: Не думаю, что игра Франции и Португалии будет из самых зрелищных

Биксант Лизаразю Фото: globallookpress.com
«В отличие от 2016 года у [Фернанду] Сантуша гораздо больше атакующих вариантов и талантливых игроков в распоряжении: Криштиану Роналду, Диогу Жота, Бернарду Силва, Жоау Феликс, полузащитник Бруну Фернандеш...
Несмотря на это, Сантуш придерживается очень консервативного построения игры, крайне осмотрительного.
Несмотря на обилие звезд в атаке, не думаю, что игра будет из самых зрелищных на Евро-2020.
Вместе с тем для меня сборные Франции и Португалии — это две основные команды на турнире, которым есть куда прогрессировать», — приводит слова Лизарязю пресс-служба УЕФА.
Матч между Францией и Португалией пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнется в 22:00 мск. Прогноз на матч можно прочитать по ссылке.