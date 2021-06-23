«Тоттенхэм» не смог договориться с Лопетеги

Как сообщает BBC, руководствосвязалось с наставником «Севильи». Договориться о переходе не удалось.

По словам президента «Севильи» Хосе Кастро, Лопетеги отказался переходить в «Тоттенхэм».

«Он получил предложения, которые даже не стал выслушивать. Было головокружительное предложение. Хулен позвонил и рассказал мне.

Некоторые тренеры больше руководствуются экономическими факторами, но Хулен понимает, что ему у нас хорошо. И он даже сказал, что было бы очень сложно найти лучшее место для работы», — заявил Кастро.

Напомним, что пока «Тоттенхэм» возглавляет Райан Мэйсон, который сменил уволенного Жозе Моуринью.