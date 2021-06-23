Кларк: Обещаю, что Шотландии не придется ждать следующего турнира 23 года

Главный тренер сборной Шотландииподелился мыслями о вылете с Евро-2020 после поражения от Хорватии (1:3).

«Я расстроен из-за игроков. Мы долго не могли квалифицироваться ни на один турнир, а теперь у нас есть группа сильных игроков, которая это сделала. В ходе группового турнира было много хорошего, но в итоге мы не смогли набрать нужные очки.

Думаю, если говорить о подготовке к турниру — мы не заработали очков в первой игре, в результате мы отправились на "Уэмбли" и потратили много сил, как физических, так и душевных, чтобы подарить себе шанс. Может быть, из-за этого нас и не хватило на третий матч.

Сегодня мы встречались с командой, у которой есть опыт игры на таких турнирах и которая понимает, как проводить третий матч в группе, а у нас такого опыта и таких знаний нет. Поэтому для нас турнир закончен, а Хорватия идет дальше. Это то, чему мы должны научиться к следующему турниру. Обещаю, что он будет раньше, чем через 23 года», — цитирует Кларка сайт УЕФА.

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Напомним, что Шотландия сыграла на крупном турнире впервые за 23 года. Последний раз шотландцы принимали участие в чемпионате мира 1998 года.