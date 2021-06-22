Уругвай — Чили. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (22.06.2021)

В 00:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Джованни Гонсалес, Matias Vina, Матиас Весино, Nicolas de la Cruz, Хиорхьян де Арраскаета, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

«Чили»: Клаудио Браво, Гильермо Марипан, Франсиско Сьерральта, Гари Медель, Eugenio Mena, Маурисио Исла, Артуро Видаль, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Эдуардо Варгас, Бен Бреретон.

Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Чили» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уругвай» — «Чили». Коэффициент ставки — 3.75.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. Матч между командами «Уругвай» и «Чили» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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