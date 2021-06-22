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    Прервут ли «чарруа» свою неудачную серию?

    Уругвай — Чили. Прогноз и ставка (к. 3.75) на футбол, Кубок Америки-2021, 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Чили
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    Луис Суарес
    В ночь с 21 на 22 июня в третьем туре группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Уругвая в бразильском городе Куяба на стадионе «Арена Пантанал» сыграет с командой Чили. Начало — 00:00 по мск. Уругвай — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 22 Июня 2021 года
    Уругвай
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    •  Уругвай 00:00 Чили Чили
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    Уругвай

    Национальная команда Уругвая на данном турнире пока провела только одну игру, в которой проиграла сборной Аргентине со счетом 0:1, пропустив этот гол еще в самом начале игры.

    Этой неудачей «чарруа» продлили свою безвыигрышную серию до четырех матчей, где еще в одной игре проиграли и дважды сыграли вничью. Обе эти мировые состоялись в этом году в отборочном цикле к ЧМ-2022.

    4 июня «небесно-голубые» на своем поле не справились с Парагваем, сыграв 0:0, а затем с таким же результатом сыграли на выезде с Венесуэлой. Отметим, что уругвайцы не могут забить на протяжении последних четырех встреч.

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    В посткарантинный период Уругвай отыграл семь встреч, добившись в них только двух викторий, столько же раз сыграв вничью и потерпев три неудачи.

    Чили

    Сборная Чили на Кубке Америки-2021 провела уже два поединка, набрав в них четыре очка. Стартовала она с ничьей против Аргентины, сыграв со счетом 1:1.

    После чего «Ля Роха» минимально справилась с Боливией, выиграв 1:0, забив гол в перовой 10-минутке. Сейчас у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, где было три мировые и два выигрыша.

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    • В этот удачный период чилийцы еще в товарняке одолели 2:1 боливийцев, а также поочередно поделили очки с аргентинцами и теме же боливийцами (по 1:1) в отборочном турнире к ЧМ-2022.

    За последние полтора года команда Чили провела девять встреч с учетом всех турниров, где два раза уступила и трижды выиграла, а еще четыре поединка завершила вничью.

    За последние пять очных встречах этих сборных трижды побеждали уругвайцы, еще два раза выигрывали чилийцы. Минувшая их игра состоялась в октябре 2020 года, где верх взял Уругвай 2:1.

    Прогноз и ставка на Уругвай — Чили

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая предлагают — 2.20.

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    На викторию Чили дают — 3.66, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что Уругвай наконец-то прервет свою неудачную серию, выиграв на этот раз, но не сможет сохранить свои ворота на замке. Ставим в данном поединке — П1 + обе забьют.

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