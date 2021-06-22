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    Льорис: В матче с Португалией ставим перед собой задачу победить

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    Вратарь сборной Франции Юго Льорис высказал мнение о предстоящем матче с Португалией в рамках 3-го тура Евро-2020.

    Юго Льорис
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    Юго Льорис

    «Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.

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    Матч против Португалии — непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

    Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается.

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    Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.

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