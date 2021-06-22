Льорис: В матче с Португалией ставим перед собой задачу победить

Юго Льорис Фото: globallookpress.com
«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.
Матч против Португалии — непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.
Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается.
Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.