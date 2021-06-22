Дешам: Хотим получить более удобного соперника в 1/8 финала

Дидье Дешам Фото: globallookpress.com
«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата.
Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала.
Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.
Возможности Антуана Гризманна мне хорошо известны. Он может сыграть на любой позиции в нападении, хотя сам больше любит действовать в центре.
Нужно все хорошенько обдумать и понять, как перевод Гризманна в центр скажется на общем балансе команды», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.