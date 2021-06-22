Дешам: Хотим получить более удобного соперника в 1/8 финала

Главный тренер сборной Франциирассказал о настрое команды на матч с Португалией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата.

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Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала.

Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.

Возможности Антуана Гризманна мне хорошо известны. Он может сыграть на любой позиции в нападении, хотя сам больше любит действовать в центре.

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Нужно все хорошенько обдумать и понять, как перевод Гризманна в центр скажется на общем балансе команды», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.