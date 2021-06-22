Аргентина — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (22.06.2021)

В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Аргентина»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Херман Песселья, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Даниэль Паредес, Родригес Гидо, Алехандро Гомес, Серхио Агуэро, Лионель Месси, Анхель Ди Мария.

«Парагвай»: Антони Сильва, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Мигель Альмирон, Angel Romero, Андрес Кубас, Алехандро Ромеро, Robert Piris, Gabriel Avalos.

Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Парагвай» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Парагвай». Коэффициент ставки — 2.12.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Аргентина» и «Парагвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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