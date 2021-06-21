Шмейхель: Мы проявили свою сплоченность в самый сложный момент

Вратарь сборной Даниив преддверии матча с Россией рассказал о важности выступления за национальную команду.

Сборная Дании не набрала очков после первых двух туров Евро-2020 и замыкает таблицу В.

«Играть за сборную Дании — это не просто быть хорошим футболистом.

Ты должен быть надежным товарищем по команде, а также примером для подражания для тысяч мальчиков и девочек по всей стране, которые задумываются о занятиях футболом.

Об этом мы все говорим уже очень давно. У нас действительно очень сплоченный коллектив, и это было видно в самый сложный момент», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.