Билялетдинов: Датчане быстрее сборной России командной мыслью и исполнением

Тренеррассказал, чего ожидает от заключительного матча группового этапа Евро-2020 между Россией и Данией.

«Нам добиться результата будет тяжело. В первом тайме бельгийцы не ожидали напора датчан.

Конечно, сработал эффект внутреннего подъема после событий с Эриксеном. Пошла мобилизация, дополнительный адреналин.

Но здесь же каверзный момент: на дополнительных эмоциях долго не вывезешь. После такого подъема бывает выхолащивание.

Может быть, что датчан не хватит на такой же подъем с нами. Если они предложат его нам, то нам будет очень тяжело.

Это у меня такой обнадеживающий червячочек скребется иногда. Даже если они проявят эмоции, то не в том темпе и не так часто.

Нам можно забить в период их затухания, а потом на них может напасть "столбняк". Все-таки они не так часто играли на таком эмоциональном подъеме.

Но у них есть надежда на глубину состава. А у меня это надежда в нашу сторону: когда выходит новый игрок, ему нужно время на адаптацию. А это значит, что футболист будет делать все чуть-чуть не так. Это сыграет нам на руку.

Как бы ни хотелось поиграть в патриотизм, они быстрее. Быстрее командной мыслью и исполнением. Передозировка, на которую мы надеемся, может сработать.

Их зрители будут гнать команду вперед, но в таких матчах я испытываю удовольствие, когда на стадионе наступает гробовая тишина, потому что соперники заставили замолчать весь стадион», — приводит слова Билялетдинова «КП».