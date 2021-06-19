Лев: Вижу предельный настрой у своих футболистов

Наставник сборной Германиидал комментарий в преддверии центрального матча игрового дня на Евро-2020. Его команда будет играть с Португалией.

«У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая технически сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч.

Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали», — цитирует Лева официальный сайт турнира.

Напомним, что встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Редакция LiveSport.Ru уже подготовила прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.