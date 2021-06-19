Вингер сборной Уэльса: Мы верим, что нам по силам победить Италию

Вингер сборной Уэльсаподелился ожиданиями от предстоящего матча с командой Италии в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

В первых двух турах валлийцы сыграли вничью с Швейцарией (1:1) и обыграли Турцию (2:0). Итальянцы разгромили обоих соперников со счетом 3:0.

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«Италия — отличная команда, но мы верим, что нам по силам победить. Проанализируем все детали и выйдем на матч с высоко поднятой головой.

Итальянцы сейчас явно на ходу, однако мы намерены играть на победу абсолютно в каждой встрече. Не сомневаюсь, что эта задача нам по плечу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.